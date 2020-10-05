На Камчатке обследуют полигоны ядохимикатов – могильники названы вероятной причиной загрязнения побережья

Специальная комиссия обследует два полигона с ядовитыми отходами, которые могут быть причиной загрязнения прибрежной акватории Тихого океана на Камчатке. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов.

По его словам, в разных версиях загрязнения воды часто упоминаются Козельский полигон ядохимикатов и Радыгинский полигон. «На оба этих полигона завтра будет направлена группа», – сообщил губернатор, отметив, что оба полигона «регулярно обследуются Роспотребнадзором и минприроды Камчатского края». «Последние исследования не показали никаких превышений, но это было несколько месяцев назад. Опасения есть, будем завтра исчерпывающе изучать», – добавил Солодов, чьи слова приводит пресс-служба регионального правительства.

Как отмечают местные СМИ, с полигона ядохимикатов под вулканом Козельский ранее уже происходили утечки опасных веществ. Этот полигон был оборудован в 70-х годах прошлого века, на нем хранятся более 100 тонн ядохимикатов. Захоронение признавали опасным для экологии в 2000-х годах, власти обещали решить вопрос по его консервации, однако этого сделано не было, пишет «Новая газета». На Радыгинском полигоне хранится около 300 тонн ракетного топлива с 1998 года, отмечает издание.

Глава Камчатки также сообщил, что ученые РАН прорабатывают несколько версий происхождения токсинов в Тихом океане. «Они (ученые – прим. ред.) выбрали тактику, что сначала нужно изучить пробы и проверить, какой тип токсинов может присутствовать в воде. Это могут быть токсины техногенного происхождения, природного, например, это могут быть токсичные микроводоросли, концентрация которых максимальна именно в наших акваториях. Токсины также могут быть вулканического и сейсмического происхождения», – отметил Солодов, указав, что отравляющее вещество, находящееся в воде, пока установить не удалось.

Ранее лаборатория камчатского регионального управления Роспотребнадзора исследовала пробы воды из прибрежной акватории по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и радиохимическим показателям. Отклонений от нормы выявлено не было. Также для исследований взяты и отправлены в Москву пробы воды, песка и образцы погибших морских животных – первые результаты станут известны сегодня около полуночи по камчатскому времени.

Как информировал «Новый День», на прошлой неделе в прибрежной зоне у Халактырского пляжа на Камчатке и еще на нескольких участках акватории Авачинского залива – в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные – были обнаружены нефтепродукты и фенол. В частности, в районе Халактырского пляжа содержание в воде фенолов в 2,5 раза превысило норму, концентрация нефтепродуктов – в 3,6 раза.

В качестве одной из версий произошедшего назывался сброс нефтепродуктов с проходящих судов. Местные жители допускали, что причиной экологического бедствия могла стать утечка ядохимикатов с Козельского полигона.

Сообщения об изменении цвета воды на Халактырском пляже появились еще в конце сентября. Серферы жаловались на кожную сыпь и отеки глаз после контакта с водой. Кроме того, появились сообщения, что в разных частях Авачинского залива на берег массово выбрасываются морские животные.

По данным регионального минздрава, 9 человек, в том числе один ребенок, обратились к врачам после посещения побережья Камчатки. Все они жаловались на жжение в глазах после купания в океане в конце сентября – начале октября текущего года или посещения побережья. Пострадавшим поставили диагноз химический ожог первой степени.

Росрыболовство возбудило дело об административном правонарушении. Краевое управление СКР провело доследственную проверку в связи с гибелью морских животных – материалы по ее итогам переданы в центральный аппарат Следственного комитета.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 05.10.20

В пяти районах Курганской области на карантин закрылись школы и детские сады. / В Бишкеке проходит крупный митинг против итогов выборов в парламент страны. / В Дагестане трехлетний мальчик умер после визита к стоматологу. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»