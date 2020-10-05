Экологическое бедствие на Камчатке: основные версии. Минздрав – о химических ожогах у людей

Губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил, что власти региона прорабатывают три основные версии загрязнения воды на тихоокеанском побережье. По его словам, вероятные версии произошедшего – техногенное загрязнение, природное воздействие и сейсмическая активность. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

«Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека, с разливами каких-то веществ, каких точно – предстоит выяснить, если эта версия будет подтверждаться», – сказал глава региона на брифинге.

По словам Солодова, еще одна причина может быть связана «с природными явлениями, с поведением водорослей, которых во время шторма вынесло на береговую линию».

«Также прорабатывается версия и сейсмической активности, вызванной вулканическими проявлениями», – добавил губернатор, отметив, что «сейчас говорить о какой-то конкретной версии у нас нет оснований». «Мы ждем расширенных результатов проб», – подчеркнул он.

Глава региона также сообщил, что вредных веществ в устье реки Налычева, впадающей в пострадавший от загрязнения Авачинский залив, не выявлено. «В устье реки Налычево предельно-допустимая концентрация вредных веществ находится в норме», – сказал Солодов.

Глава Камчатгидромета Вера Полякова в свою очередь сообщила, что по результатам анализа проб воды, взятых 4 октября на побережье, было выявлено только одно незначительное превышение по фенолам – 1,4 ПДК. По ее утверждению, «экологическая ситуация на Халактырском пляже улучшается». Чиновница добавила, что сегодня специалисты возьмут «повторные пробы на Халактырском пляже из рек, которые впадают в океан­ – это реки Налычево, Таёнка, Халактырка». По результатам анализов будут приниматься решения, если там будут выявлены какие-то нарушения, начнут работать контролирующие органы», – отметила Полякова.



Со своей стороны минздрав Камчатки сообщил, что 9 человек, в том числе один ребенок, обратились к врачам после посещения побережья Камчатки. Все они жаловались на жжение в глазах после купания в океане в конце сентября – начале октября текущего года или посещения побережья. «Вчера у нас было обращение ребенка 13 лет, который почему-то один гулял по Халактырскому пляжу. Тоже была проблема с органами зрения», – сказала Волкова. По ее словам, пострадавшим диагностировали «химический ожог роговицы первой степени». Кроме жжения, они жаловались на покраснение и пелену перед глазами. Министра также добавила, что некоторые пациентов также отмечали першение в горле. Некоторые рассказывали, что 25 и 26 сентября у них была рвота. «Какое действующее вещество – мы не можем сказать, пока не будет лабораторных исследований», – цитирует Волкову «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», прошлой неделе в прибрежной зоне у Халактырского пляжа на Камчатке и еще на нескольких участках акватории Авачинского залива – в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные – были обнаружены нефтепродукты и фенол. Так, в районе Халактырского пляжа содержание в воде фенолов в 2,5 раза превысило норму, концентрация нефтепродуктов – в 3,6 раза. В качестве одной из версий произошедшего называли сброс нефтепродуктов с проходящих судов. Местные жители допускали, что виновниками ЧП могли стать военные. «Недалеко от этих мест расположен военный полигон Козельский, – сообщл telegram-канал Baza. – на котором, по словам местных журналистов, хранятся в большом количестве ядовитые вещества».

Сообщения об изменении цвета воды на Халактырском пляже появились еще в конце сентября. Серферы жаловались на кожную сыпь и отеки глаз после контакта с водой. Кроме того, появились сообщения, что в разных частях Авачинского залива на берег массово выбрасываются морские животные.

Росрыболовство возбудило дело об административном правонарушении. Следственный комитет РФ проводит проверку информации о массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана. Ситуацию на контроль взяла Генпрокуратура РФ.

По последним данным, по поручению главы СКР Александра Бастрыкина материалы доследственной проверки по информации о массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана, «в целях наиболее полного и объективного установления всех обстоятельств переданы в производство следователей центрального аппарата ведомства», говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 05.10.20

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