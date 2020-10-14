Суд отправил экс-губернатора Удмуртии на 10 лет «строгача»

Суд вынес приговор бывшему губернатору Удмуртии Александру Соловьеву. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СКР. В суде доказано, что в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, строивших мосты через Каму и Буй у города Камбарки взятки на общую сумму 139 млн рублей, доли участия в коммерческой организации на 2,7 млн рублей, а также в виде незаконного оказания ему кадастровых услуг имущественного характера.

За взятки Соловьев обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей.

Следователи настояли на аресте имущества и счетов Соловьева в счет обеспечения исполнения приговора. Среди арестованного – более 20 жилых домов, квартир и нежилых помещений, а также земельных участков. Кроме того были арестованы дорогостоящие автомобили и снегоходы, доли участия в уставных капиталах организаций, 15 млн рублей, слитки золота и другие ценности. Кроме того, в Испании был наложен арест на расположенные там земельный участок и жилой дом, оформленные на родственников Соловьева.

В ходе следствия Соловьев полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием, подробно давая показания об обстоятельствах преступлений, однако на суде свою позицию изменил и свою вину во взяточничестве стал отрицать. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также штрафа в размере 275 млн рублей.

Ижевск, Иван Гридин

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