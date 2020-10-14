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Среда, 14 октября 2020, 16:35 мск

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Глава владимирского госучреждения попался на взятке при строительстве школы

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора государственного бюджетного учреждения «Облстройзаказчик». Его подозревают в получении особо крупной взятки. (ч.6 ст.290 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, следствие установило, что администрация Собинского района в июле 2017 года по заключила муниципальный контракт с московской фирмой на строительство общеобразовательной школы на 1000 ученических мест. Его стоимость превысила 647 млн рублей.

По версии следствия, с июня по август 2018 года директор бюджетного учреждения получил от генерального директора московской строительной фирмы, являющейся подрядчиком при строительстве школы, взятку около 4 млн рублей за беспрепятственную приемку выполненных работ, общее покровительство, а также попустительство в противоправной деятельности коммерсанта по получению незаконного вознаграждения от субподрядчиков в рамках исполнения контракта.

По ходатайству следователя подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается.

Владимир, Иван Гридин

Владимир. Другие новости 14.10.20

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