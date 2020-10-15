В Волгограде разгромили боевиков, готовивших теракты

В Волгограде силовики накрыли ячейку боевиков из международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России), планировавших теракты в городе. При задержании ликвидированы главарь террористов и его сообщник, сообщила ФСБ России.

В экстремистскую ячейку входили выходцы одной из стран Центрально-Азиатского региона, подготовка терактов координировалась из Сирии.

По данным спецслужбы, боевики планировали нападения на здания органов власти, места проживания военнослужащих и опасные производства.

«При задержании главарь и его сообщник, пытавшиеся извлечь средства террора из заранее оборудованного в Волгограде тайника, оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы», – говорится в сообщении ФСБ.

На месте спецоперации и по адресам жительства боевиков изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к самодельным взрывным устройствам, литература религиозного характера, а также карта Волгограда с отмеченными на ней планируемыми местами совершения диверсий и терактов. Среди целей террористов в Волгограде был монумент «Родина-мать», уточняет РИА «Новости».

Задержания боевиков ячейки прошли также в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Майкопе.

Москва, Наталья Петрова

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