Самарский чиновник и его брат получили 16,5 лет колонии на двоих

В Самаре суд вынес приговор временно исполняющему обязанности гендиректора некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта Самарской области» Михаилу Архипову и его брату Алексею. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в 22 случаях коммерческого подкупа и подстрекательстве к нему (ч.ч. 7, 8 ст. 204 и ст. 204.1 УК РФ).

В суде доказано, что с 2016 по 2018 годы Михаил Архипов через посредника – своего брата – получил от директоров 11 строительных компаний более 36 млн рублей за беспрепятственную приемку работ и перечисление денежных средств в счет оплаты по договорам на капитальный ремонт многоквартирных домов, заключенным с указанными строительными организациями.

Приговором суда Михаилу Архипову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в доход государства в 40 млн рублей, а Алексею Архипову – лишение свободы на 6,5 лет со штрафом в доход государства 25 млн рублей.

Самара, Иван Гридин

Самара. Другие новости 20.10.20

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