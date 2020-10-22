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Четверг, 22 октября 2020, 14:01 мск

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В Тверской области экс-глава города попался на нецелевом расходовании средств

В Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего временно исполняющего полномочия главы Конаково, которого заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств в крупном размере (ч.1 ст.285.1 УК РФ).

По версии следствия, 25 мая 2020 года администрация Конаково и ООО «Конаково Девелопмент» заключили инвестиционное соглашение на строительство автомобильной дороги от улицы Пригородная до яхт-клуба «Конаково Ривер Клаб».

Согласно договору, компания передала администрации на строительство дороги более 3 млн рублей, которые 1 июня были израсходованы не по назначению. Следователем Следственного комитета устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.

Тверь, Иван Гридин

Тверь. Другие новости 22.10.20

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