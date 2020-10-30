Сотрудников Росгвардии задержали за взятки и хранение наркотиков

В Омске сотрудников Росгвардии подозревают во взяточничестве и хранении наркотиков. Преступников задержали с поличным, возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 22 октября в Омске двое сотрудников управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии получили 25 тысяч рублей от мужчины, которого подозревают в незаконном приобретении наркотических средств. За эти деньги росгвардейцы не сообщили о совершенном преступлении и не задержали злоумышленника.

«После получения взятки гвардейцы были задержаны с поличным сотрудниками УФСБ по Омской области, проводившими совместно с отделением собственной безопасности Росгвардии по Омской области оперативные мероприятия», – сообщили в областном управлении СКР.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).

В ходе обысков в гараже командира взвода было обнаружено несколько свертков с наркотическими средствами, общей массой около 70 грамм. По версии следователей, наркотики росгвардейцы изъяли ранее у наркодилеров. Расследование продолжается.

Омск, Зоя Осколкова

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