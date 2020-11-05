Экс-министра строительства и ЖКХ Удмуртии арестовали за взятки

В Удмуртии арестовали бывшего министра строительства и ЖКХ Ивана Ястреба. Чиновника подозревают в получении двух взяток. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества республики.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом, занимающим государственную должность». Вердиктом суда Ястреба заключили под стражу до 29 декабря.

Иван Ястреб был назначен исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ Удмуртии в октябре 2017 года. С мая 2018 года до февраля 2019 года занимал пост министра. Затем был назначен гендиректором ГУП «Территориальное производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства Удмуртии».

Ижевск, Зоя Осколкова

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