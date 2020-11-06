В Адыгее задержали мужчину, планировавшего теракт

В Адыгее задержали мужчину, которого подозревают в причастности к террористической деятельности. Преступник с помощью соцсетей призывал совершать теракты и убивать силовиков.

По данным ФСБ, задержанный является членом запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Он связан с другими боевиками, которые планировали совершить теракты в Волгограде и были ликвидированы в середине октября.

Отмечается, что мужчина публиковал в социальных сетях материалы с призывами к совершению террористических актов на территории России, убийству сотрудников правоохранительных органов и лиц, не исповедующих ислам.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ «по факту публичных призывов к осуществлению террористической и экстремистской деятельности».

Майкоп, Зоя Осколкова

Майкоп. Другие новости 06.11.20

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