Возбуждено дело после убийства срочником трех военнослужащих в Воронеже, стрелка ищут

Военные следователи возбудили уголовное дело в отношении солдата-срочника Антона Макарова, убившего офицера и двух сослуживцев в войсковой части под Воронежем и сбежавшего с оружием.

Военнослужащему вменяют две статьи Уголовного кодекс РФ: п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц) и ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение оружия). Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Согласно материалам следствия, 9 ноября в 05:30 Макаров «с целью завладения табельным оружием, используя топор, убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один ранен».

В ходе расследования будет назначена экспертиза психического состояния подозреваемого.

Сейчас Макарова разыскивают военная полиция, МВД и бойцы Росгвардии. По некоторым данным, он скрывается в Советском районе Воронежа. В то же время, по информации пресс-службы областного правительства, солдат не покидал территорию части, передает ТАСС.

Ранее источник «Интерфакса» в Западном военном округе сообщил, что основной причиной бойни мог быть нервный срыв. Первичная проверка показала, что между стрелком и его жертвами не было никакого конфликта ни в понедельник, ни в предшествовавшие дни, рассказал собеседник агентства.

Москва, Наталья Петрова

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