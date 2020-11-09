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Понедельник, 9 ноября 2020, 10:06 мск

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Военнослужащий убил трех сослуживцев на аэродроме под Воронежем

Военнослужащий убил трех человек на аэродроме «Балтимор» под Воронежем, после чего забаррикадировался в одном из помещений военной части. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Власти Воронежской области подтвердили факт ЧП на военном объекте в Советском районе. «Да, факт такой имеется, мы сейчас сами выясняем все подробности, там несколько погибших», – сообщили в пресс-службе администрации области.

По данным портала Moe-online, ЧП случилось около пяти утра 9 ноября. Военнослужащий напал на сослуживца с топором, отнял у него огнестрельное оружие и расстрелял двух человек. По данным портала, скончались двое, третий получил ранения.

Воронеж, Иван Гридин

Воронеж. Другие новости 09.11.20

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