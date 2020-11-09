Под Воронежем задержали расстрелявшего сослуживцев солдата

В Землянске Семилукского района Воронежской области задержали Антона Макарова, который утром 9 ноября убил сослуживцев на аэродроме Балтимор. Об этом сообщают «Вести Воронеж» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. При задержанном был пистолет системы Макарова, который он забрал у майора после того как зарубил его топором. С преступником проводятся следственные действия.

Ранее появилась информация, что злоумышленник, угрожая пистолетом, угнал автомобиль у рыбака в посёлке Ямное Рамонского района. В операции по задержанию солдата был задействован беспилотный летательный аппарат.

Как писал «Новый День», Антон Макаров напал на сослуживцев около ранним утром 9 ноября на аэродроме Балтимор. Он зарубил пожарным топором майора Сергея Ермолаева и завладел его оружием. Затем он застрелил в комнате личного состава ефрейтора и водителя. Позже он ранил еще одного рядового. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

О мотивах злоумышленника ничего не известно. По мнению военных, у солдата случился нервный срыв. В институте МВД, где он учился, Антона запомнили как вспыльчивого и нервного человека.

По данным telegram-канала LIFE SHOT, Макаров на угнанном автомобиле собирался уехать в Орловскую область, где у него живут бабушка и дедушка. Также известно, что при задержании он был спокоен, не оказывал сопротивления и не отстреливался.

Воронеж, Иван Гридин

Воронеж. Другие новости 09.11.20

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