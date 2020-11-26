В Якутии ректор вуза попался на мошенничестве на 250 миллионов

В Якутии задержан ректор Арктического государственного агротехнологического университета по уголовному делу о крупном мошенничестве. Руководитель вуза подозревается в незаконном получении более 250 млн рублей на обучение несуществующих студентов, сообщает региональная прокуратура.

В сообщении надзорного ведомства имя ректора не приводится. Согласно данным на сайте вуза, с февраля 2016 должность ректора университета занимает кандидат экономических наук Иван Слепцов.

По версии следствия, вуз с 2016 года незаконно получил более 250 млн рублей из федерального бюджета на обучение 136 несуществующих студентов на бюджетной основе по различным специальностям.

«Фактически указанные студенты в университет не поступали, обучение в нем не проходили, выделенные из федерального бюджета денежные средства расходовались на иные цели, которые предстоит выяснить», – отметили в прокуратуре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

В отношении ректора возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст. 285 УК РФ).

Оба дела соединены в одно производство, уточнили в ведомстве.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры республики.

Якутск, Наталья Петрова

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