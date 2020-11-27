Экс-замдиректора ФСИН не признал вину в злоупотреблении полномочиями

Задержанный накануне бывший заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко отказался признать вину в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Об этом в пятницу сообщил секретарь московской ОНК Алексей Мельников, который посетил Максименко в изоляторе временного содержания.

«Он мне сказал следующее: «Конечно, вину я не признаю», – цитирует Мельникова ТАСС.

Тем временем, Следственный комитет обратился в Басманный суд столицы с ходатайством о заключении Максименко под стражу. Следствие просит его арестовать до 25 января 2021 года.

По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение государственных контрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)» между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН России. При этом строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения, считают в СКР.

В результате не была исполнена ФЦП на 2018-2019 годы на сумму свыше 2,1 млрд рублей, а в эксплуатацию не введено 14 объектов уголовно-исполнительной системы. Унитарному предприятию причинен ущерб на сумму свыше 189 млн рублей в виде дополнительных затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение госконтрактов.

Максименко был назначен на пост замдиректора ФСИН в апреле 2016 года. Осенью 2019 года он уволился по собственному желанию.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.11.20

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