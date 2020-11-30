На Кубани обнаружили тайник на кладбище с 50 млн рублей

В Краснодарском крае в рамках расследования дела о коррупции следователи обнаружили тайник на кладбище, в котором лежали более 50 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По версии следствия, в сентябре заместитель генерального директора электросетевой компании Краснодарского края узнал, что в отношении его подчиненного проводится доследственная проверка. Он предложил сотруднику выступить посредником и передать 10 млн рублей должностным лицам за не привлечение к уголовной ответственности.

Мужчина сообщил об этом в СКР. На следующий день в доме и на работе у замгендиректора провели обыски. Были изъяты более 20 млн рублей, 100 тысяч долларов США и порядка 10 дорогостоящих часов люксовых брендов.

«26 ноября 2020 года следователем совместно с оперативными сотрудниками управления ФСБ России по краю в тайнике, оборудованном на Славянском кладбище города Краснодара, обнаружено более 50 миллионов рублей, которые по версии следствия, возможно, были добыты фигурантом преступным путем», – сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В настоящее время взяточник находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Краснодар, Зоя Осколкова

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