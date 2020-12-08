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Вторник, 8 декабря 2020, 16:43 мск

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Экс-советника главы Росрыболовства обвинили во взяточничестве

Экс-советнику руководителя федерального агентства по рыболовству Минисельхоза РФ Юрию Хохлову предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, Хохлов не ранее апреля 2016 года узнал о желании гражданина занять руководящую должность во вновь создаваемом подразделении Росрыболовства по Дальневосточному федеральному округу. Он вступил с соучастниками в преступный сговор с целью хищения не менее 7 млн долларов, принадлежавших этому мужчине. При этом Хохлов и его соучастники настойчиво убеждали мужчину в том, что они смогут добиться указанного назначения.

При передаче первой части денег в размере 300 тыс. долларов, которая проходила под контролем сотрудников ФСБ России, соучастники были задержаны. В апреле 2018 года четверых соучастников приговорили к реальным срокам лишения свободы, а Хохлову удалось скрыться от следствия на территории Кипра.

В феврале 2017 года Хохлову заочно предъявили обвинение и. Он был объявлен в международный розыск. 6 декабря 2020 года Хохлова выдали правоохранительным органам России и доставили в Москву.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.12.20

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