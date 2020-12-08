Экс-советника главы Росрыболовства обвинили во взяточничестве

Экс-советнику руководителя федерального агентства по рыболовству Минисельхоза РФ Юрию Хохлову предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, Хохлов не ранее апреля 2016 года узнал о желании гражданина занять руководящую должность во вновь создаваемом подразделении Росрыболовства по Дальневосточному федеральному округу. Он вступил с соучастниками в преступный сговор с целью хищения не менее 7 млн долларов, принадлежавших этому мужчине. При этом Хохлов и его соучастники настойчиво убеждали мужчину в том, что они смогут добиться указанного назначения.

При передаче первой части денег в размере 300 тыс. долларов, которая проходила под контролем сотрудников ФСБ России, соучастники были задержаны. В апреле 2018 года четверых соучастников приговорили к реальным срокам лишения свободы, а Хохлову удалось скрыться от следствия на территории Кипра.

В феврале 2017 года Хохлову заочно предъявили обвинение и. Он был объявлен в международный розыск. 6 декабря 2020 года Хохлова выдали правоохранительным органам России и доставили в Москву.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.12.20

«Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина»: Лукашенко возмутился запретом на посещение Олимпийских игр. / Арбитражный суд Свердловской области разрешил называть крупного дорожного строителя «бракоделом». / «Нас кололи во все места, эффект был»: олимпийская чемпионка из России призналась в использовании допинга. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»