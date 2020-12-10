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Четверг, 10 декабря 2020, 16:38 мск

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Кемеровский чиновник отделался условным сроком за злоупотребления

В Кемеровской области 53-летний замгубернатора по угольной промышленности получил условный срок за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, он признан виновным в совершении предусмотренного (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий).

В суде доказано, что с ноября 2016 по август 2017 года осужденный принудил одно из угольных предприятий заключить с администрацией области и района соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. В итоге предприятие оплатило проектную документацию по ремонту автодороги в одном из сел Новокузнецкого района. На это потребовалось более 2 млн рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности,

Кемерово, Иван Гридин

Кемерово. Другие новости 10.12.20

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