Начальника управления автодорог Новосибирской области задержали за взятки

Начальник государственного казенного учреждения «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» (ТУАД) Михаил Чуманов, его брат и двое предпринимателей стали фигурантами уголовного дела о коррупции. Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании для них меры пресечения в виде ареста. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

По предварительным данным следствия, с августа по декабрь 2020 года в Новосибирске начальник ТУАД лично и через посредника – брата – получил от двух представителей коммерческих организаций, работающих в сфере автодорожного строительства, взятки в размере 100 тысяч и 5 млн рублей за общее покровительство. Речь идет о сохранении ранее наработанных и заключении новых договоров по выполнению госконтрактов по ремонту, реконструкции, строительству и содержанию автомобильных дорог в Новосибирской области.

По фактам совершения коррупционных преступлений возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса – «Получение взятки» и «Дача взятки» (ч. 2 ст. 290, ч. 2 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1, ч. 5 ст. 291 УК РФ).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений. В офисе ТУАД, коммерческих организациях и в домах подозреваемых проведены обыски.

Михаил Чуманов был назначен главой ТУАД в феврале 2018 года. До этого он работал в «дочке» «Газмпромнефти» в Санкт-Петербурге и в компании «Газпромнефть Новосибирск».

Новосибирск, Наталья Петрова

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