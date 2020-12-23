В Оренбурге чиновников уличили в растрате 12,4 млн рублей

По факту нецелевого расходования бюджетных средств при реализации нацпроекта по ремонту дорог в Оренбурге возбуждено уголовное дело (п.«б» ч.2 ст.285.1 УК РФ). Следствие считает, что 27 февраля в рамках реализации нацпроекта Минстрой Оренбургской области и администрация Оренбурга подписали соглашение о предоставлении субсидии муниципалитетам на ремонт дорог.

По результатам электронного аукциона между управлением строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга и компанией «ГП Дорстрой-Уфа» был заключен контракт на капремонт автомобильных дорог по ул. Аксакова, ул. Комсомольской, ул. Правды. Стоимость контракта превысила более 196 млн рублей. Объем, содержание работ были определены сметной и другой документацией.

Вместе с тем в дальнейшем УСДХ администрации Оренбурга и «ГП Дорстрой-Уфа» заключили дополнительные соглашения на отдельные виды работ, которые не были предусмотрены аукционной документацией. Таким образом, неправомерные действия городских чиновников повлекли нецелевое расходование более 12 млн 400 тыс. рублей.

Оренберг, Иван Гридин

Оренберг. Другие новости 23.12.20

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