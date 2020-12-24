Пензенская чиновница отделалась «условкой» за махинации с жильем вдовы ветерана ВОВ

В Пензенской области суд вынес приговор бывшей сотруднице управления соцзащиты населения администрации Лопатинского района по обвинению в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере (ч.3 ст.159 УК РФ).

Как сообщили в СКР, в суде доказано, что эксперт управления соцзащиты решила совершить мошенничество в отношении вдовы участника Великой Отечественной войны 1927 года рождения. Пожилая женщина обладала правом на получение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения.

Чиновница ввела в заблуждение престарелую женщину, сообщив о необходимости срочной реализации до конца 2019 года свидетельства на единовременную денежную выплату. После этого чиновница подготовила фиктивный договор о продаже потерпевшей своей квартиры в селе Лопатино, без намерения реального отчуждения недвижимого имущества.

После регистрации этого договора в региональном управлении Федерального службы госрегистрации, кадастра и картографии чиновница 26 декабря 2019 года предоставила в Минтруда, социальной защиты и демографии Пензенской области необходимый пакет документов. В итоге на ее расчетный счет поступило 1 млн 291 тыс. рублей.

В январе 2020 года женщина заключила с вдовой участника ВОВ еще один фиктивный договор купли-продажи, вновь став собственницей своей квартиры, при этом потерпевшей она передала лишь 1 млн рублей, незаконно завладев и похитив 291 тысячу рублей. Приговором суда экс-чиновнице назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Пенза, Иван Гридин

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