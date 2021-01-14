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Четверг, 14 января 2021, 14:22 мск

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Красноярский предприниматель ответит за махинацию на 112 млн с медоборудованием

В Красноярском крае следователи возбудили дело в отношении 39-летнего местного предпринимателя. Его подозревают в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), сообщает пресс-служба СКР.

Следствие считает, что с 18 апреля 2018 по 13 августа 2019 года решил обагатиться за счет бюджетных средств в рамках заключенного госконтракта на поставку медицинского оборудования. В результате преступных действий, как полагают следователи, ущерб превысил 112 млн рублей.

Состоялись допрос свидетелей и подозреваемого, прошли обыски в помещениях КГКУ «Управление капитального строительства», КГБУЗ «Краевая клиническая больница» и фирмах-контрагентах, в ходе которых изъята документация и предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Подозреваемый заключен под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 14.01.21

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