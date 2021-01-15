В Саратове прокурора задержали во второй раз по делу о коррупции

Прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова задержали повторно. Он стал фигурантом уголовных дел о взятках и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщил адвокат Андрей Морозов.

Уголовное дело в отношении Пригарова возбудили в конце декабря. Следствие считает, что прокурор получил взятки на сумму не менее 18 миллионов рублей от ритуального бюро. Кроме того, его подозревают в получении взятки в размере 15 миллионов рублей от гендиректора строительной организации, передает РИА «Новости».

Районный суд поместил Пригарова под домашний арест до 28 февраля. Однако областной суд отменил решение о мере пресечения и освободил прокурора из-под домашнего ареста.

«Повторно задержали ночью под второе дело, которое было три дня назад возбуждено. После заседания (облсуда) повестка была вручена, он посетил стоматологическую клинику, так как экстренно ему надо было, и после этого мы как законопослушные граждане явились в Следственный комитет, и он был задержан», – сказал Морозов. По его словам, следствие намерено выйти с новым ходатайством в суд об избрании Пригарову меры пресечения.

Саратов, Зоя Осколкова

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