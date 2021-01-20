В Ростовской области коррупционеров наказали за махинации при строительстве коллекторов

В Ростовской области суд вынес приговор бывшему главе Красносулинского городского поселения, признав его виновным в покушении на мошенничество, мошенничестве, превышении должностных полномочий (ч.3 ст.30, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ). Также наказанными были были четыре индивидуальных предпринимателей из города Красный Сулин. Их признали виновными в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, в суде доказано, что в 2014 и 2015 годах глава Красносулинского городского поселения превысил служебные полномочия, подписав акты приема якобы выполненных работ по строительству и реконструкции коллекторов, в рамках муниципальным контрактов. Общая сумма договоров превысила 24 млн рублей.

Глава поселения неправомерно оплатил работы коммерческой организации. Кроме того, глава Красносулинского поселения с сентября 2013 по июль 2018 год, действуя по предварительному сговору с индивидуальными предпринимателями, похитил более 30 млн рублей путем незаконного обналичивания бюджетных средств.

Приговором суда бывшему главе поселения назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Одному из индивидуальных предпринимателей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев в колонии общего режима, остальным – назначен условный срок.

Росто-на-Дону, Иван Гридин

Росто-на-Дону. Другие новости 20.01.21

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