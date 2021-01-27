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Среда, 27 января 2021, 08:45 мск

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У единоросса из Госдумы изъяли «золотые» активы на 38 млрд рублей

Замоскворецкий суд Москвы признал законными требования прокуратуры о взыскании с депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Сопчука доли в компании «Терней Золото», которая могла принести доход более 38 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

Генпрокуратура установила, что Сопчук вел незаконную предпринимательскую деятельность, занимая государственные должности, оказывал противодействие следствию, скрывал сведения от администрации президента.

Стоит напомнить, что он был спикером законодательного собрания Приморского края, а затем первым вице-губернатором Приморья. В 2016 году он стал депутатом Госдумы, вошел во фракцию «Единой России».

Москва, Иван Гридин

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