В Красноярском крае руководство реабилитационного центра ответит за издевательства над алкоголиками

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего директора и одного из сотрудников автономной некоммерческой организации «Центр социальной и психологической помощи «Вектор» (АНО ЦСИПП «Вектор»). Как сообщили в СКР,их подозревают в незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пп.«а, ж» ч.2 ст. 127 УК РФ).

Следствие считает, что подозреваемые незаконно удерживали с 2018 года по октябрь 2020 года алкоголиков в АНО «ЦСИПП «Вектор» на территории поселка Солонцы. Как считают следователи, людей содержали в условиях жесткой изоляции от общества под предлогом оказания им помощи в преодолении алкогольной зависимости.

В СКР рассказали, что алкоголиков избивали, обливали холодной водой, принуждали к физическому труду, пристегивали наручниками, а также помещали их в холодный подвал, запрещая покидать его на срок до нескольких недель. В настоящее время директор и сотрудник организации задержаны и заключены под стражу.

Красноярск, Иван Гридин

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