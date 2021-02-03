Экс-главу центра ядерной медицины объявили в федеральный розыск

СК объявил в федеральный розыск бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина. Об этом сообщают ТАСС и РБК со ссылкой на источники.

«Следователи объявили в федеральный розыск Козина Олега Михайловича – фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ)», – рассказал собеседник агентства, который также добавил, что Хорошевский районный суд заочно арестовал экс-главу центра. Козину грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Козина и ряд других сотрудников центра ядерной медицины заподозрили в особо крупном мошенничестве год назад. Следствие считает, что Козин и его заместитель создали преступную группировку для хищения бюджетных средств.

В 2019 году ФЦПиРОЯМ также фигурировал в сообщениях об уголовном деле о мошенничестве при строительстве космодрома Восточный.

Москва, Иван Гридин

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