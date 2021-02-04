Экс-глава района Барнаула попался на коррупции

В отношении бывшего главы и главного специалиста Лебяжинской сельской администрации Барнаула возбуждено уголовное дело. В зависимости от роли каждого их обвиняют в присвоении и растрате с использованием служебного положения и мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере, а также в пособничестве в присвоении и растрате (ч.3 ст.160, ч.3 ст.159, ч.5 ст.33, ч.3 ст.160 УК РФ).

По версии следствия, с июля по декабрь 2017 года глава администрации при пособничестве главного специалиста изготовил и подписал фиктивные договоры подряда с индивидуальным предпринимателем. Тот должен был благоустроить территорию, проводить культурно-массовые мероприятия. Кроме того, считает следствие, глава администрации поручил подчиненным составить подложные документы, подтверждающие выполнение работ, которые фактически не оказывались. Ущерб от этих действий превысил 157 тыс. рублей.

Кроме того, с декабря 2017 по март 2018 года злоумышленники изготовили фиктивные документы об обустройстве дамбы и расчистке водопропускных сооружений на территории района. Ущерб от мошеннических действий превысил 450 тыс. рублей, что является крупным размером.

Силовики провели обыски по местам жительства обвиняемых. Они задержаны. В ближайшее время решится вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Барнаул, Иван Гридин

Барнаул. Другие новости 04.02.21

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