Планировали покушения: в Дагестане обезврежены двое террористов

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пересекли деятельность законспирированной террористической ячейки в Дагестане. Как сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ, задержаны двое предполагаемых экстремистов при изъятии тайника с оружием и боеприпасами.

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан во взаимодействии с республиканским МВД выявлена и пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки в составе двух человек. Указанные лица задержаны при изъятии тайника, в котором находилось СВУ, огнестрельное оружие и боеприпасы», – говорится в сообщении, которое цитирует РБК.

В спецслужбе уточнили, что задержанные планировали совершить ряд преступлений террористического характера. В частности, провести серию покушений на мирных граждан и сотрудников силовых структур. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Махачкала, Светлана Антонова

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