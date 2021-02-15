В Сибири задержали участников террористической ячейки

В Новосибирске и Томске задержали участников международной террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области.

Сотрудники спецслужбы установили, что два человека входят в запрещенную в России террористическую организацию «Катиба Таухид валь – Джихад». По данным следствия, выходец из одной из стран ближнего зарубежья и россиянин регулярно переводили средства на банковские карты, используемые для нужд террористов.

Одного из подозреваемых задержали в Новосибирске, второго доставили из Томска. В отношении мужчин возбуждено уголовное по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Задержанные отправлены под стражу.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 15.02.21

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