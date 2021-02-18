Спецоперация ФСБ: задержаны члены террористической организации в 10 регионах

ФСБ сообщила о проведении спецоперации по задержанию членов запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль Ислами» в десяти регионах страны. В отношении семерых задержанных возбуждены уголовные дела, сообщил Центр общественных связей ФСБ. В спецслужбе не уточняют, по какой статье УК расследуются дела.

Спецоперация проводилась в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском, Краснодарском краях, Башкирии, Дагестане, а также в Орловской, Калужской, Ивановской областях во взаимодействии с Росгвардией и МВД.

По данным спецслужбы, члены террористической организации распространяли среди жителей России «воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям», а также вербовали российских мусульман в свои ряды.

Экстремисты пропагандировали доктрину создания так называемого «всемирного халифата» путем свержения светских правительств в ходе военных переворотов и «исламских революций», отметили в ФСБ.

По местам жительства задержанных найдены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности.

Накануне ФСБ отчиталась о задержании 19 жителей Крыма, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края и Ростовской области, подозреваемых в подготовке терактов и диверсий на Северном Кавказе. Все задержанные являтся членами запрещенной в России международной исламистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра».

В тот же день стало известно о задержании в Крыму шестерых участников запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Одного из них впоследствии отпустили, остальным инкриминируется участие в деятельности террористической организации (ч.1 ст. 205.5 УК РФ).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.02.21

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