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Пятница, 19 февраля 2021, 18:42 мск

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В Мордовии экс-начальник УКС ответит в суде за взятки

В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ГКУ «Управление капитального строительства». Как сообщили в СКР, его обвиняют во взяточничестве (п.«в» ч.5 ст.290, ч.6 ст.290 УК РФ).

По данным следствия, в 2010 году начальник ГКУ получил от директора строительной организации взятку в виде стройматериалов на общую сумму более 500 тыс. рублей. Вознаграждение он получил за принятие и оплату работ по госконтрактам, непроведение претензионной работы по взысканию неустойки, а также лоббирование интересов данной компании при заключении контрактов.

В 2013-2014 годы за те же действия, входящие в его служебные полномочия, он получил от директора этой же организации взятку в виде стройматериалов и сантехники на сумму более 1 млн рублей и взятку в виде мебели стоимостью более 1,4 млн рублей.

В ходе следствия он признал свою вину и оказался под подпиской о невыезде. По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Саранск, Иван Гридин

Саранск. Другие новости 19.02.21

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