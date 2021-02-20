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Суббота, 20 февраля 2021, 16:39 мск

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В Дагестане перед судом предстанет бывший экс-помощник судьи за взяточничество

В Дагестане завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего помощника судьи Каспийского городского суда. Как сообщили в СКР, его обвиняют в получении взятки организованной группой по предварительному сговору (4 эпизода), получении взятки в особо крупном размере, получении взятки организованной группой по предварительному сговору в крупном размере, приготовлении к получению взятки организованной группой по предварительному сговору (2 эпизода) (п.«а» ч.5 ст.290 ч.6 ст.290, п.п.«а, в», ч.5 ст.290 ч.1 ст.30 – п.«а» ч.5 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, в 2019 году судья Каспийского городского суда и его помощник, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения создали организованную преступную группу. С мая 2019 по сентябрь 2019 года они получили не менее 8 взяток от 50 тыс. до 1,4 млн рублей. За мзду судья выносил решения в пользу обвиняемых, смягчая наказания. а в отдельных случаях освобождал от уголовной ответственности.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Махачкала, Иван Гридин

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