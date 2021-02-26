В Краснодарском крае чиновник «Главрыбвода» ответит за особо крупные взятки

В Краснодарском крае перед судом по обвинению в получении взяток в особо крупном размере предстанет 57-летний замначальника Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Как сообщили в СКР, его обвиняют в двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

Следствие считает, что чиновник знал, что коммерческая организация в рамках госконтракта занимается расчисткой Васильчикова ерика и Соловьевского гирла. Финансирование работ осуществлял Азово-Черноморский филиал ФГБУ «Главрыбвод». Желая незаконного обогатиться, обвиняемый потребовал от директора компании взятки в 7 млн рублей по одному контракту и 2,6 млн рублей по второму. За взятки он обещал беспрепятственное согласование и подписание актов выполненных работ, а также общее покровительство.

Замначальника филиала также сообщил мужчине, что в случае отказа произведенные работы приняты не будут, соответственно, средства в рамках госконтракта организация не получит. В связи с этим предприниматель согласилвся с требованиями и передал обвиняемому взятку в размере 7 миллионов рублей за подписание документов по одному из контрактов.

О противоправных действиях чиновника мужчина сообщил в правоохранительные органы. 2 марта 2020 года в ходе очередной встречи заместитель руководителя Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главрыбвод» получил от заявителя 2 млн рублей. Дальнейшие действия фигуранта пресекли сотрудники ФСБ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Краснодар, Иван Гридин

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