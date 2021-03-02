Экс-чиновник Минобороны получил 6,5 года «строгача» за махинации и взятку на 1 млрд рублей

Бывший замглавы департамента Минобороны России по конкурентным процедурам Александр Борувков приговорен к 6,5 годам колонии строго режима за махинации с госконтрактами на 650 млн рублей и взятку в размере 368 млн рублей. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. Кроме того, суд оштрафовал подсудимого на 368 млн рублей и удовлетворил иск о взыскании с него свыше 650 млн рублей.

По версии следствия, в период с февраля 2014 года по август 2017 года Борувков, являясь председателем аукционных комиссий при проведении аукционов по закупкам различного имущества для нужд Минобороны РФ в Москве, создавал препятствия коммерческим организациям для участия в конкурсах на госзаказы, в результате чего государственные контракты заключали с компаниями, подконтрольными предпринимателю Алексею Калитину.

Следователи сочли, что контракты были заключены на невыгодных условиях, ущерб Минобороны составил более 650 млн рублей.

Также, по версии следствия, Борувков получил от Калитина взятку в размере свыше 368 млн рублей.

В СКР отметили, что Борувков заключил досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, в связи с чем уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и рассматривалось судом в особом порядке.

Суд признал Борувкова виновным в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ), и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

«Решением Хамовнического районного суда города Москвы Борувкову с учетом смягчающих обстоятельств – полного признания вины, изобличения других соучастников, частичного возмещения причиненного государству ущерба и наличия малолетних детей – назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть с половиной лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 368 млн рублей. Кроме того, судом удовлетворен иск о взыскании с осужденного свыше 650 млн рублей»,– говорится в сообщении СКР.

Предварительное следствие в отношении других фигурантов дела продолжается.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.03.21

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