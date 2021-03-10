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Среда, 10 марта 2021, 17:04 мск

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В Башкирии пятерых госинспекторов задержали за взятки

В Башкирии пятерых сотрудников ГИБДД подозревают в коррупции. Госинспектора брали взятки за выдачу водительских прав без проведения экзаменов.

По данным местных СМИ, пятерых полицейских задержали во время оперативного совещания. Нарушение силовиками закона выявлено управлением собственной безопасности МВД. Преступления совершались в период с 2017-го по 2019-й годы.

«Руководством МВД республики назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении сотрудников к установленной законом ответственности и увольнении из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», – сообщили в региональном главке МВД.

Кроме того, материалы были переданы в региональное управление следственного комитета, где в отношении сотрудников полиции возбудили уголовные дела по статье о получении взятки.

Уфа, Зоя Осколкова

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