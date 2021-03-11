В центре Махачкалы уничтожили боевика, готовившего теракт

В центре Махачкалы в результате контртеррористической операции уничтожен боевик, планировавший теракт и открывший огонь по правоохранителям. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета. На месте перестрелки нашли автомат, боеприпасы к нему и готовый к применению «пояс смертника».

По данным ведомства, 11 марта дагестансакие силовики получили информацию о подготовке одним из сторонников международной террористической группировки теракта в республике. Для предотвращения атаки начальник республиканского Управления ФСБ России принял решение о проведении спецоперации и ввел режим КТО на территории Советского района Махачкалы.

Находившемуся в частном доме бандиту было предложено сложить оружие и сдаться, однако тот в ответ открыл огонь по правоохранителям. В ходе спецоперации «оказавший вооруженное сопротивление бандит нейтрализован», говорится в сообщении НАК.

В ведомстве отметили, что среди гражданского населения никто не пострадал. «Потерь среди сотрудников сил правопорядка нет», – добавили в НАК.

Махачкала, Наталья Петрова

Махачкала. Другие новости 11.03.21

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