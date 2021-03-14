Серия крупных взяток: арестован вице-премьер правительства Ставропольского края

В Ставрополе арестован заместитель председателя правительства Ставропольского края Александр Золотарев, который обвиняется в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в декабре 2017 года Золотарев, вступив в сговор с замещавшим должность первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексеем Когарлыцким, получил взятку в размере 2,5 млн рублей от представителя акционерного общества за покровительство при реализации государственного контракта по строительству нового корпуса Краевой детской клинической больницы в городе Ставрополе.

По данным следствия, в 2018 году Золотарев вместе с Когарлыцким, действуя по отлаженной схеме, получили от представителя того же юридического лица взятку в размере свыше 15,5 млн рублей за покровительство при реализации госконтракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Краевого клинического кардиологического диспансера в Ставрополе.

Кроме того, как выяснилось в ходе расследования, в 2019 году Золотарев вместе с Когарлыцким получили взятку от представителя той же самой организации в размере более 45 млн рублей за покровительство при реализации государственного контракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера в городе Ставрополе.

Сейчас следователь СКР проводит следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор доказательственной базы.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.03.21

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