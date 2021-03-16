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Вторник, 16 марта 2021, 16:42 мск

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В Башкирии возбудили дела о госконтрактах на 970 млн рублей

В Башкирии возбуждены 8 уголовных дел по по факту злоупотребления должностными полномочиями при заключении госконтрактов (ч.1 ст.285 УК РФ). Как сообщили в СКР, следствие считает, что в 2018 и 2019 годах руководство ГКУ «Управление капитального строительства Башкирии» без проведения конкурентных процедур заключило 12 госконтрактов с ФГУП «Управление строительства № 3 Федеральной службы исполнения наказаний».

Их общая сумма превысила 970 млн рублей. Деньги пошли на строительство объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории республики. Речь идет о детсадах, школах, домах культуры, медцентрах и иные социальных объектах. В последующем, подрядчик заключил договоры на выполнение всего объема работ с другими организациями по более низкой стоимости, что не было предусмотрено госконтрактами.

Таким образом, ФГУП «Управление строительства № 3 Федеральной службы исполнения наказаний» фактически выступило в качестве посредника, получив за это из более 49 млн бюджетных рублей. В результате указанных действий должностных лиц обоих государственных учреждений грубо нарушены предусмотренные законом конкурентные процедуры на право заключение контрактов и неэффективно израсходованы бюджетные средства, чем причинен ущерб бюджету.

Расследование уголовного дела продолжается.

Уфа, Иван Гридин

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