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Четверг, 18 марта 2021, 16:17 мск

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В Новгородской области задержали главу района и его заместителя

В Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Солецкого муниципального округа и его первого заместителя. Как сообщили в СКР, их подозревают в превышении должностных полномочий (чч.1, 2 ст.286 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемые, действовали в интересах одной из организаций, занимающейся дорожным строительством. При этом они не имели законных оснований, однако дали устное разрешение гендиректору организации на добычу и вывоз песчано-гравийной смеси. Тем самым они нарушили закон и нормы по добыче полезных ископаемых.

Подозреваемых силовики задержали на рабочих местах. Расследование уголовного дела продолжается.

Новгород, Иван Гридин

Новгород. Другие новости 18.03.21

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