Псаки признала проблемы в США после слов Владимира Путина

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки в ответе на высказывание президента РФ Владимира Путина о рабстве и расизме в Америке, признала, что Вашингтону есть над чем подумать. «Прежде всего мы можем здесь, в США, заняться саморефлексией и признать, что нам нужно сделать намного больше, чтобы противостоять расовой несправедливости и стать лучшей страной. Мы работаем над этим. Президент Джо Байден привержен этому», – сказала Псаки, передает РИА «Новости».

Она также отметила, что маловероятно, что Владимир Путин обидчив. «Я догадываюсь, что у президента Путина куда более толстая кожа, чем за ним могут признавать его сотрудники», – сказала она. Впрочем, Псаки указала, что Байден не будет смягчать выражения в отношении России, однако отметила, что Вашингтон не перестанет искать возможности сотрудничества с Москвой в сфере нераспространения ядерного оружия.

Как писал «Новый День» российского посла в США Анатолия Антонова вызвали в Москву. Таким образом власти намерены показать, что Россия недовольна американской политикой и высказываниями американской администрации. «Отзыв посла для консультации – это то, что в дипломатической практике называется «демарш». Мы хотим показать серьезное неудовлетворение тем, что происходит по вине американской стороны в наших взаимоотношениях, как себя ведут высшие политические лидеры, что они позволяют себе говорить», – пояснил экс-посол России в Саудовской Аравии, зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

Он отметил, что в современном мире нет реальной необходимости отзывать посла на родину для консультации, так как все необходимые советы и поручения он может получать удаленно. В частности, дипломаты могут общаться с руководством страны конфиденциально, практически в любое время суток.

Отметим, что вызову Антонова предшествовало интервью президента США Джо Байдена, в котором он рассказал о телефонном разговоре с президентом Путиным. Байден заявил, что предупредил Путина об ответственности за вмешательство в американские выборы. Кроме того, он ответил утвердительно на вопрос, считает ли Путина убийцей.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 19.03.21

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