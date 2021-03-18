Эксперты объяснили приглашение посла России в США в Москву

Российского посла в США Анатолия Антонова вызвали в Москву. Таким образом власти намерены показать, что Россия недовольна американской политикой и высказываниями американской администрации. Об этом рассказали опрошенные РБК эксперты.

«Отзыв посла для консультации – это то, что в дипломатической практике называется «демарш». Мы хотим показать серьезное неудовлетворение тем, что происходит по вине американской стороны в наших взаимоотношениях, как себя ведут высшие политические лидеры, что они позволяют себе говорить», – пояснил экс-посол России в Саудовской Аравии, зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

Он отметил, что в современном мире нет реальной необходимости отзывать посла на родину для консультации, так как все необходимые советы и поручения он может получать удаленно. В частности, дипломаты могут общаться с руководством страны конфиденциально, практически в любое время суток.

Отметим, что вызову Антонова предшествовало интервью президента США Джо Байдена, в котором он рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Байден заявил, что предупредил Путина об ответственности за вмешательство в американские выборы. Кроме того, он ответил утвердительно на вопрос, считает ли Путина убийцей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.03.21

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