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Понедельник, 22 марта 2021, 17:53 мск

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В Северной Осетии замминистра заподозрили в крупном взяточничестве

В Северной Осетии в отношении 46-летнего замминистра природных ресурсов и экологии республики возбуждено уголовное дело. Как сообщили в СКР, его подозревают в приготовлении к получению взятки в крупном размере (ч.1 ст.30 п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ).

Следствие считает, что 26 января к чиновнику обратился местный предприниматель, желавший поучаствовать в аукционе о покупке участка леса для заготовки древесины, который проводился республиканским министерством природных ресурсов и экологии.

Подозреваемый объяснил, что без его помощи победить в аукционе будет трудно, но за взятку сумме 307 тыс. рублей он поможет предпринимателю выиграть. Мужчина согласился и сообщил, что передаст требуемую сумму после проведения аукциона. 3 февраля с предпринимателем был заключен соответствующий договор. После этого на протяжении полутора месяцев подозреваемый чиновник неоднократно требовал от бизнесмена передать ему оговоренную сумму.

Противоправные действия подозреваемого были пресечены силовиками. В ходе следствия будет проверена причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.

Владикавказ, Иван Гридин

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