Ответит за хищение сотен миллионов: экс-чиновника Минкультуры РФ Мазо экстрадировали из Австрии

Австрия выдала России бывшего директора департамента Минкультуры РФ Бориса Мазо, обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч.4. ст. 159 УК РФ), сообщает Генпрокуратура РФ. Экс-чиновник является фигурантом уголовного дела о хищении сотен миллионов бюджетных рублей, выделенных Эрмитажу, и их легализации.

Генеральной прокуратуре России «удалось добиться принятия окончательного решения о выдаче в Россию Мазо», говорится в сообщении ведомства. Сегодня обвиняемый будет доставлен в Москву в сопровождении специального конвоя.

Запрос о выдаче Мазо был направлен Генпрокуратурой РФ в Австрию 7 декабря 2018 года. В октябре 2019 года Земельный суд Вены удовлетворил российский запрос о выдаче Мазо, однако данное решение неоднократно обжаловалось адвокатами экс-чиновника. Последнее прошение защиты Мазо о пересмотре решения об экстрадиции в связи с состоянием здоровья было подано в феврале текущего года, но суд его отклонил.

Напомним, ранее Австрия отказала в экстрадиции Мазо Испании, где бывшего высокопоставленного сотрудника Минкульта подозревают в причастности к отмыванию средств через покупку элитной недвижимости в Марбелье. Речь может идти об особняке в Испании за 4 млн евро, приобретенном семьей Мазо.

Как сообщал «Новый День», в России Мазо был заочно арестован и объявлен в международный розыск по уголовному делу о хищении более 916 млн рублей из бюджета, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа.

По данным Генпрокуратуры, в ходе расследования также установлена причастность Мазо к легализации похищенных денежных средств и создании преступного сообщества. В период 2015-2016 годов руководители и участники преступного сообщества использовали 800 млн рублей, похищенных у Эрмитажа, в финансовых операциях и других сделках для вывода их в легальный оборот с дальнейшим частичным обналичиванием, сообщили в надзорном ведомстве.

По делу проходит обвиняемым также экс-замминистра культуры России Григорий Пирумов.

Напомним, в 2017 году Мазо вместе с Пирумовым был осужден по громкому «делу реставраторов». Речь идет о хищении 164 млн бюджетных рублей при реставрации различных культурных объектов. Он, как и другие фигуранты, получил реальный срок, но был освобожден в зале суда, так как отбыл этот срок под стражей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.03.21

В Зауралье убийца душил и пытался сжечь пенсионерку из-за 1800 рублей, но она ожила. / Жителя уральской глубинки оштрафовали на полмиллиона за пост в соцсети. / В Норвегии опрокинулся российский траулер. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»