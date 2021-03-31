В Волгограде раскрыли крупную нарколабораторию

В Волгограде спецслужбы раскрыли крупную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Лаборатория размещалась в арендуемом гараже. Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли химические реактивы и специальное оборудование, а также около 0,9 кг мефедрона.

В результате операции был задержан местный житель, который и производил крупные партии наркотических веществ, передает «Интерфакс».

Уголовное дело возбуждено по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой, в крупном и особо крупном размерах».

Волгоград, Зоя Осколкова

Волгоград. Другие новости 31.03.21

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