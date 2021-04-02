Министра образования Бурятии отправили в отпуск из-за дела о хищениях субсидий

Министра образования и науки Бурятии Баира Жалсанова ушел в отпуск без содержания до выяснения ситуации с делом о крупных хищениях субсидий. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

Обыски в министерстве образования Бурятии и комитете образования мэрии Улан-Удэ прошли в конце марта. Тогда региональное управление МВД сообщило, что расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, были похищены деньги, выделенные в качестве субсидии на развитие системы дошкольного образования. В министерство образования и науки Бурятии были представлены документы с ложными сведениями о расходовании средств.

Жалсанов решил уволиться по собственному желанию. Он написал заявление об отставке на имя главы Бурятии. При этом министр отметил, что работал честно и добросовестно. «Поскольку на сегодня официальной информации от МВД нет, Алексей Цыденов наложил резолюцию: оформить отпуск без содержания до выяснения ситуации», – говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Контроль работы по взаимодействию с правоохранительными органами Цыденов возложил на заместителя председателя правительства республики по вопросам безопасности Петра Мордовского.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

Улан-Удэ. Другие новости 02.04.21

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