российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 2 апреля 2021, 14:43 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Ярославский депутат-единоросс задержан за коррупцию

Депутат Ярославской областной думы от «Единой России» Роман Фомичев задержан по подозрению в совершении коррупционного преступления. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя регионального управления СК РФ Евгения Сучков.

Народного избранника задержали в Ярославле. Преступление выявили сотрудниками УФСБ по региону. По какой статье возбуждено уголовное дело, в СК не уточнили.

По сведениям источника газеты «Коммерсантъ», претензии к Фомичеву могут быть связаны со строительством жилья для детей-сирот. В 2018 году принадлежащая ему компания «Выбор» заключила два госконтракта с департаментом имущественных и земельных отношений Ярославской области общей стоимостью свыше 248 млн рублей на приобретение 147 квартир для сирот.

Фомичев возглавляет комитет Ярославской областной думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству.

Ярославль, Наталья Петрова

Ярославль. Другие новости 02.04.21

Мэрию Екатеринбурга эвакуируют: поступил сигнал о минировании. / Неудачно пошутившей американке грозит тюрьма. / Первоуралец, зарезавший жену возле суда, получил 17 лет строгача. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коррупция

Камчатский депутат получил 9 лет «строгача» и штраф в 26,9 млн рублей

Министра образования Бурятии отправили в отпуск из-за дела о хищениях субсидий

Ставропольский депутат-единоросс погорел на взятке оперативнику ФСБ

«Зачистка» правительства: задержан глава департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга РФ

Бывший раменский прокурор Томбулов лишится имущества на 749 млн рублей

В Алтайском крае задержали представителя губернатора

Новороссийский депутат ответит в суде за предвыборную взятку

Краснодарский чиновник получил 2,5 года «строгача» за взяточничество

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Коррупция,