Ярославский депутат-единоросс задержан за коррупцию

Депутат Ярославской областной думы от «Единой России» Роман Фомичев задержан по подозрению в совершении коррупционного преступления. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя регионального управления СК РФ Евгения Сучков.

Народного избранника задержали в Ярославле. Преступление выявили сотрудниками УФСБ по региону. По какой статье возбуждено уголовное дело, в СК не уточнили.

По сведениям источника газеты «Коммерсантъ», претензии к Фомичеву могут быть связаны со строительством жилья для детей-сирот. В 2018 году принадлежащая ему компания «Выбор» заключила два госконтракта с департаментом имущественных и земельных отношений Ярославской области общей стоимостью свыше 248 млн рублей на приобретение 147 квартир для сирот.

Фомичев возглавляет комитет Ярославской областной думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству.

Ярославль, Наталья Петрова

Ярославль. Другие новости 02.04.21

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