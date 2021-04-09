В фешенебельном парижском отеле выкрали драгоценности на 100 тысяч евро

Парижский отель George V подвергся нападению. По данным полиции, преступники унесли драгоценности на 100 тысяч евро. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Два вооруженных грабителя ворвались в отель, расположенный в районе Елисейских полей. Они разбили витрины, где хранились ювелирные украшения известных компаний.

Преступники скрылись, успев унести с собой драгоценности, стоимость которых оценивается в 100 тысяч евро. Проводится расследование.

Отель George V был построен около 100 лет назад. После реконструкции в конце 1990-х годов он признавался рядом изданий «лучшим в мире».

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 09.04.21

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