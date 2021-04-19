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Понедельник, 19 апреля 2021, 18:35 мск

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Глава района Дагестана попался на взятке

Дагестанские правоохранители задержали главу Цунтинского района республики Шамиля Магомедова по подозрению во взяточничестве.

Накануне стражи правопорядки доставили высокопоставленного чиновника в отделение полиции по подозрению в получении взятки, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник. Магомедов задержан на 48 часов. Подробности не уточняются. Известно лишь, что уголовное дело против главы района пока не возбуждено.

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