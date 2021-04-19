Глава района Дагестана попался на взятке

Дагестанские правоохранители задержали главу Цунтинского района республики Шамиля Магомедова по подозрению во взяточничестве.

Накануне стражи правопорядки доставили высокопоставленного чиновника в отделение полиции по подозрению в получении взятки, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник. Магомедов задержан на 48 часов. Подробности не уточняются. Известно лишь, что уголовное дело против главы района пока не возбуждено.

Махачкала, Наталья Петрова

Махачкала. Другие новости 19.04.21

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