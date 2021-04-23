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Пятница, 23 апреля 2021, 14:59 мск

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Спецслужбы ликвидировали террористическую ячейку в Сибири

Сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали ячейку запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным силовиков, члены ячейки вели антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти.

Пособники террористов действовали в Кузбассе и Новосибирской области. Они собирались на конспиративных собраниях, где распространяли террористическую идеологию и вербовали местных мусульман.

В ходе обысков были изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы группировки, средства связи и электронные носители информации. На основании полученных данных СКР возбудил уголовные дела.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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